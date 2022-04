Kongress-medlem: – 6. januar var et kupp ledet av presidenten selv

Jamie Raskin har vært medlem av Representantenes hus siden 2017, valgt inn for Det Demokratiske Partiet i Maryland. Han er også sentral i komiteen som er satt ned for å granske stormingen av Kongressen den 6. januar 2021.

– Donald Trump forsøkte seg på et kupp den 6. januar. Det vil bli sentralt i de komme kommende høringene, sier Raskin til The Guardian.

Han sier at kuppet var organisert av presidenten selv, og at Trump forsøkte å overstyre valgresultatet fra 2020. Presidentvalget i 2020 har av både lokale, regionale og nasjonale eksperter blitt sagt å være «det sikreste valget» i amerikansk historie.

Reddet av Mike Pence

– Vi ble reddet av at Mike Pence nektet å gå med på planene, sier Raskin, og referer til at Trumps visepresident fortsatte i sin rolle med å godkjenne Bidens seier, mens Trump på et arrangement ikke langt unna, oppfordret sine tilhengere til å «Fight like hell!».

Godkjenningen av Biden ble utsatt til neste dag, etter at representanter, ansatte og journalister måtte flykte for livet da en voldelig horde inntok bygningen.

Hvis angrepet på Kongressen hadde vært vellykket, og hadde klart å hindre godkjenningen av Bidens presidentskap mener Raskin at Trumps plan var å ta presidentskapet selv. At Trump ville påberope seg The Insurrection act, loven som gir presidenten makt til å utplassere militære tropper i USA i spesielle situasjoner, og erklære krigslov.

Demokrati og klimakrise

– Vi har lite erfaring med kupp i vårt eget land, sier Raskin.

Kuppet den 6. januar involverte, i motsetning til de fleste andre kupp, verken militæret, eller en annen gruppe som angrep ledelsen i landet.

– Det var det politiske eksperter kaller et «selvkupp», en president som i redsel for å tape, overkjører konstitusjonelle prosesser, sier Raskin til The Guardian.

Raskin trekker så linjene mellom stormingen av Kongressen og håndtering av klimakrisen, og sier det er viktig å redde demokratiet for å redde kloden.

– Vi kommer aldri til å være i stand til å redde klimaet, om vi bruker all vår tid på å kjempe mot The Proud Boys, The Oat Keepers, Ku Klux Klan og alt Steve Bannons nonsens, avslutter Raskin.

