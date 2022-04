Kadyrov sier Russland overtar stålverk i Mariupol torsdag

– I dag, enten før eller etter lunsj, vil Azovstal være helt under kontrollen til de russiske styrkene, sa Kadyrov, hvis styrker kjemper i Ukraina, på Telegram tidlig torsdag.

Han sa videre at de ukrainske styrkene som har forskanset seg i stålverket, vil få muligheten til å overgi seg. Gjør de det, er han sikker på at det russiske lederskapet vil ta «den riktige avgjørelsen».

Russerne mener at rundt 2.500 ukrainske styrker og fremmedkrigere har forskanset seg ved stålverket. Fra ukrainsk hold meldes det at rundt 1.000 sivile har søkt tilflukt der.

Kommandøren for marinestyrkene som er i byen, har bedt om at soldatene hans, blant dem 500 som er såret, blir evakuert til et tredjeland.

I samtaler med Russland onsdag erklærte to ukrainske representanter at de var klare for å reise til Mariupol for å forhandle fram evakuering av styrker og sivile fra verket.

