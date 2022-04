Ramos-Horta vant som ventet på Øst-Timor

Ramos-Horta vant også første runde av valget og møtte tirsdag sittende president Francisco «Lu-Olo» Guterres i den andre valgrunden. Guterres fikk 37,9 prosent av stemmene opplyser landets valgkommisjon onsdag.

Ramos-Horta spilte en ledende rolle i frigjøringskampen som ledet til uavhengighet fra Indonesia, og i 1996 mottok han sammen med biskop Carlos Filipe Ximenes Belo Nobels fredspris for sitt arbeid for menneskerettigheter.

72-åringen var statsminister fra 2006 til 2007, og han var deretter president fram til 2012. Han ble såret i et attentat i 2008.

67 år gamle Guterres var også en sentral leder i geriljabevegelsen Fretilin og har vært president siden 2017.

Mens Guterres stilte til valg for Fretilin, som i dag er et politisk parti, stilte Ramos-Horta til valg for det sosialdemokratiske partiet Nasjonalkongressen for gjenreising av Øst-Timor (CNRT).

Frontene mellom Fretilin og CNRT har de siste årene vært steile, og regjeringen har ikke maktet å få godkjent noe budsjett. Ramos-Horta og Guterres har i lengre tid anklaget hverandre for den fastlåste politiske situasjonen.

Ramos-Horta blir innsatt 20. mai, som er 20-årsdagen for uavhengigheten fra Indonesia.

