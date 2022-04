Stram kurs er opprinnelig et dansk parti, men Paludan ble for to år siden også innvilget svensk statsborgerskap som følge av sin familiebakgrunn.

I påsken utløste Paludan opptøyer i flere svenske byer der han holdt eller varslet markeringer for å sette fyr på Koranen.

Han har også tidligere utløst opptøyer i København og Malmö, og han er straffedømt i Danmark for rasistiske uttalelser rettet mot muslimer.

