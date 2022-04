Militante palestinske grupper advarer mot høyreorientert marsj i Jerusalem

På et møte tirsdag kveld besluttet en rekke væpnede palestinske grupper å øke alarmberedskapen, skriver gruppene i en felles uttalelse onsdag. De skriver også at de har «fingeren på avtrekkeren».

Israelsk politi har lagt ned forbud mot marsjen i frykt for at den kan føre til sammenstøt mellom høyrenasjonalistiske jøder og palestinere. Men arrangørene har insistert på at marsjen skal holdes uansett.

Marsjen skulle etter planen gå langs muren til gamlebyen i Jerusalem, noe som palestinerne opplever som svært provoserende. En lignende marsj blir vanligvis arrangert hvert år 10. mai, som en feiring av Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967.

Blant annet har det vært steinkasting mot en buss som var på vei til gamlebyen. Enkelte jøder er også blitt angrepet og banket opp i det de var på vei til Klagemuren.

De siste dagene har israelske sikkerhetsstyrker støtt sammen med palestinere ved al-Aqsa-moskeen, som ligger på Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden. Mange er blitt skadd, og israelsk politi er i høy beredskap også som følge av at Israel den siste tiden er blitt rammet av flere terrorangrep utført av ytterliggående palestinere.

I fjor avfyrte Hamas, som kontrollerer Gazastripen, raketter mot Jerusalem under den høyrenasjonalistiske marsjen 10. mai. Israel svarte med kraftige bombardement mot Gazastripen. I løpet av elleve dager ble 255 palestinere drept. I Israel ble 14 mennesker drept i palestinske angrep i den samme perioden.

