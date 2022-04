Gutteskole i Kabul angrepet med to bomber

Tallene på drepte og sårede er ikke endelige, sa politiets talsperson Khalid Zadran sent tirsdag ettermiddag.

– Vi var i ferd med å forlate skolen og hadde akkurat gått ut av porten på baksiden da eksplosjonen fant sted, forteller eleven Ali Jan, som ble såret i den første eksplosjonen ved Abdul Rahim Shahid ungdomsskole for gutter.

Den andre bomben eksploderte da redningsmannskaper var i ferd med å hente sårede og frakte dem til sykehus. Flere av de drepte ble liggende blodige ved skoleporten, med brente skolebøker og skolevesker strødd utover bakken, viser bilder i sosiale medier.

– Noen av vennene våre mistet hender, og andre var helt dekket av blod, forteller eleven Saeed Rahmatullah Haidari.

Sjiamuslimsk bydel

Gutteskolen ligger i bydelen Dasht-e-Barchi, der innbyggerne i hovedsak tilhører den sjiamuslimske hazara-minoriteten.

Ingen har tatt på seg ansvaret for tirsdagens angrep, men den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS har tidligere stått bak en rekke lignende angrep mot sjiamuslimske mål i landet.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet og minner om at angrep på sivile er strengt forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov.

En rekke organisasjoner reagerer også sterkt på angrepet, deriblant Amnesty International som kritiserer Taliban for ikke å greie å beskytte sivile, spesielt ikke personer fra etniske og religiøse minoriteter.

– Mange år med vold

Redd Barna understreker at afghanske barn har måttet leve med vold i årevis.

– Redd Barna er opprørt og fordømmer angrepet på skolen i Kabul. Ingen skole skal bli utsatt for angrep, og barn skal ikke frykte å bli drept mens de er på skolen, sier Redd Barnas landdirektør Chris Nyamanda.

– Barn i Afghanistan har holdt ut mange år med vold. Eksplosjonene på skolen i dag kommer rett etter angrepene i helgen, hvor fem barn mistet livet. Drap og lemlestelse av barn, og direkte angrep på skoler, er aldri tillatt, og forbudt i henhold til internasjonale lover, sier han.

Mister utdanning

Flyktninghjelpens landdirektør Neil Turner fordømmer også angrepet på det sterkeste.

– Afghanistan er et av verdens mest dødelige og vanskeligste land for barn og ungdom når det gjelder tilgang til utdanning. Usikkerhet, fattigdom og det nye forbudet for jenter mot å returnere til ungdomsskolen har ført til at tusenvis av afghanske eleverer har mistet sin grunnleggende rett til utdanning de siste tiårene, sier han.

– Vi ber om uhindret tilgang til skole og utdanning for alle elever og studenter i Afghanistan, både jenter og gutter. Barn og unge må få trygge læringssteder og bli beskyttet fra dødelige angrep og trusler i søken etter en bedre og sikrere framtid, sier Turner.

