Måling: 14 prosent av franske velgere regner med valgfusk

Blant tilhengerne til høyrenasjonalistiske Marine Le Pen er det hele 30 prosent som venter seg valgfusk. Kun 7 prosent av de som støtter sittende president Emmanuel Macron, sier det samme, ifølge en meningsmåling fra Ifop.

Blant tilhengerne til venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon tror 18 prosent at valgfusk vil påvirke resultatet. Mélenchon kom ikke til andre valgomgang, men eksperter mener det er hans velgere som kommer til å avgjøre hvem som blir Frankrikes neste president.

Alt i alt mener hele 48 prosent at valgfusk er mulig, men de er ikke blitt spurt om hvordan de tror det vil skje.

Undersøkelsen viser også at langt flere velgere bruker internett som sin fremste informasjonskilde i dag enn i 2009. 31 prosent sier at nettet er deres viktigste kilde til informasjon om valget, mens for fem år siden gjaldt dette kun for 11 prosent.

42 prosent sier deres viktigste kilde er TV-nyhetene, 14 prosent sier det er radionyhetene, mens 9 prosent foretrekker aviser, enten nasjonale eller regionale.

