Bellingcat: Russland kan ha mistet 3.000 leiesoldater

Opplysningene ble lagt fram da journalistkollektivet Bellingcats administrerende direktør Christo Grozev deltok i et møte i utenrikskomiteen i det britiske Parlamentet.

Ifølge Grozev har kilder i Wagner-gruppen oppgitt at det har vært utplassert langt flere leiesoldater i Ukraina enn forventet. Blant annet skal det ha blitt sendt 200 personer til Kyiv før Russland gikk til krig for å utføre det som beskrives som et «mislykket oppdrag» der målet skal ha vært å finne og likvidere politiske skikkelser. Et stort antall leiesoldater var også med i kolonnene som rykket framover mot Kyiv fra Hviterussland.

Ifølge Grozev var det også leiesoldater til stede i byen Butsja like utenfor Kyiv, der det ifølge ukrainske myndigheter er funnet flere hundre drepte sivile etter at de russiske styrkene trakk seg ut.

Et tidligere Wagner-medlem skal ha fortalt Bellingcat at enkelte valgte å delta i krigen fordi de likte å drepe.

– Han sa at rundt 10–15 prosent er sosiopater, folk som bare drar dit fordi de ønsker å drepe. De er blodtørstige, de er ikke bare adrenalin-junkies, sa Grozev til utenrikskomiteen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen