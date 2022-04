To migranter reddet etter mislykket forsøk på å fly over Egeerhavet

Mennene, som er i begynnelsen av 30-årene, oppga at de var politiske dissidenter i hjemlandet og ønsket å søke asyl. De hadde tilsynelatende planlagt å fly hele veien over Egeerhavet, men underveis gikk de tom for drivstoff og måtte nødlande i sjøen ved den greske øya Evvia, ifølge greske tjenestemenn.

Lokale fiskere reddet mennene og tok dem til øya, der de mottok førstehjelp. Trygt på land ble de arrestert for å ha tatt seg ulovlig inn i Hellas.

Ifølge kystvakten startet flyturen i nærheten av Izmir på den tyrkiske middelhavskysten, rundt 200 kilometer fra der reisen endte. Målet var Aten, der de planla å reise videre til et annet europeisk land.

Mandag ble også 28 migranter funnet utenfor kysten av Rhodos etter at et nødanrop søndag utløste et søk med fly og båter.

