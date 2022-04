Sverigedemokraterna krever debatt om opptøyene

Det er blitt kaotiske scener i flere svenske byer når demonstranter mot den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan har gått til angrep på politi og redningsarbeidere. Paludan har varslet en ny koranbrenning lørdag.

Minst tolv politibetjenter ble skadd i opptøyene fredag. Flere politibiler ble satt fyr på. Sverigedemokraterna krever at riksdagen tar grep.

– Når politiet blir tvunget til å trekke seg tilbake, blir skadd, får utrustningen sin skadet og bilene sine satt fyr på, er det noe som har gått galt i Sverige, sier Tobias Andersson, rettspolitisk talsperson i Sverigedemokraterna.

Han sier det er alvorlig hvis grunnlovsfestede rettigheter som ytringsfriheten trues av slike opptøyer. Han anklager politikerne for inkompetanse og feighet.

Moderaterna har også varslet at de vil kalle inn rikspolitisjef Anders Thornberg og justisminister Morgan Johansson til riksdagen for å redegjøre for hvordan politiet skal håndtere slike opptøyer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen