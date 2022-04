Britisk politiker tror flere land vil opprette asylmottak i utlandet

Storbritannia har planer om å opprette et asylmottak i det afrikanske landet der asylsøkere som på ulovlig vis forsøker å ta seg til Storbritannia, skal sendes til mens sakene deres behandles.

Det har fått massiv kritikk, men innenriksminister Patel tror derimot at flere land vil kopiere den britiske modellen. Hun peker blant annet på Danmark som et land som kan komme til å gjøre det samme.

– Det er ingen tvil knyttet til modellen vi har kommet fram til. Jeg er overbevist om at den er førsteklasses og vil brukes som en mal i tiden framover. Det vil ikke være overraskende hvis andre land vil gjøre det samme, sier Patel.

Hun sier at Danmark allerede er i forhandlinger med Rwanda og at Europarådet også vil jobbe med britene om en slik løsning.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har vært sterkt kritisk. UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs, sier at avtalen er et sjokkerende brudd på internasjonal lov.

