Russland: Svensk og finsk Nato-medlemskap kan få konsekvenser

Spørsmålet om Nato-medlemskap har havnet øverst på den sikkerhetspolitiske dagsordenen i de to landene etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er ventet at spørsmålet om medlemskap blir avgjort i løpet av de nærmeste ukene, og at en søknad kan komme før Nato-toppmøtet i juni.

– Det er opp til myndighetene i Sverige og Finland å avgjøre. Men de må forstå konsekvensene et slikt skritt vil få for vårt bilaterale forhold og for hele den europeiske sikkerhetsstrukturen, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet. Hun spesifiserer ikke hva slags konsekvenser det kan bli snakk om.

Zakharova legger til at et Nato-medlemskap «neppe vil styrke deres internasjonale prestisje», og at alliansefriheten så langt har «sørget for et pålitelig sikkerhetsnivå».

