Russland angrep rakettfabrikk utenfor Kyiv

Fabrikken tilhørte Ukrainas statlige våpenprodusent Ukroboronprom og produserte Neptune-raketter. Ukraina hevder at det var slike raketter som ble brukt mot det russiske flaggskipet Moskva, som sank i Svartehavet torsdag.

Russland nekter for at skipet ble truffet av raketter og hevder at en brann antente ammunisjonslageret om bord.

Ifølge russiske myndigheter ble det benyttet fem langtrekkende Kalibr-raketter i angrepet mot våpenfabrikken utenfor Kyiv, og disse ble skal ha blitt avfyrt fra et russisk marinefartøy i Svartehavet.

Journalister på stedet bekrefter at det russiske angrepet forårsaket store skader på våpenfabrikken og et administrasjonsbygg.

