Medvedev varsler opprusting om Sverige og Finland blir med i Nato

Dersom to landene blir med i Nato, blir Russlands landegrense mot alliansen mer enn doblet, påpeker Medvedev, som er nestleder for det russiske sikkerhetsrådet.

– Derfor blir det naturligvis nødvendig på styrke grensene, sier han ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Det kan ikke lenger være snakk om atomvåpenfri status for Østersjø-regionen. Fram til nå har ikke Russland foretatt seg noe i så henseende og hadde ingen planer om det. Men om vi blir tvunget, så husk at det ikke var vi som foreslo dette, siterer britiske The Independent.

Både Sverige og Finland vil i løpet av de nærmeste ukene bestemme seg for om de skal søke medlemskap i Nato. Dersom det skjer raskt, kan de bli tatt opp i alliansen allerede på toppmøtet i Madrid i slutten av juni.

