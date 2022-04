Biden anklager Russland for folkemord i Ukraina

Biden omtalte først den russiske invasjonen som et folkemord på et folkemøte i delstaten Iowa, der presidenten snakket om grep administrasjonen hans tar for å stagge de økende drivstoffprisene som har fulgt krigen.

– Familiebudsjettet ditt, muligheten din til å fylle tanken, ingenting av dette burde stå og falle på hvorvidt en diktator går til krig og begår folkemord på den andre siden av kloden, sa han.

På spørsmål fra en journalist bekreftet han at han mener de russiske handlingene er et folkemord.

– Ja, jeg kalte det folkemord, svarte Biden.

– Det har blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer, la han til.

Tidligere har Biden uttalt at han ikke mente Russlands handlinger utgjør et folkemord, slik den ukrainske regjeringen mener, men at det heller er snakk om krigsforbrytelser.

