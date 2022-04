Britisk politi har utstedt over 50 «partygate»-bøter

Statsminister Boris Johnson måtte kjempe for sitt politiske liv etter avsløringene om at det ble arrangert en rekke fester for ansatte ved statsministerens kontor under koronanedstengingen.

I mars opplyste politiet i London at de hadde utstedt 20 bøter. Tirsdag kom meldingen om av antallet har passert 50, men uten at politiet oppga navn på de som er bøtelagt.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, selv om koronarestriksjonene forbød sosiale samlinger.

I en uttalelse tirsdag skriver politiet at etterforskningen går framover, og at det er utstedt over 50 bøter for brudd på covid-19-reglene.

