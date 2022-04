Boris Johnson bøtelegges for brudd på koronaregler

Bakgrunnen er festene som ble holdt ved statsministerens kontor i perioden da Storbritannia var nedstengt.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, selv om koronarestriksjonene forbød sosiale samlinger.

I en uttalelse tirsdag skrev politiet at etterforskningen går framover, og at det er utstedt over 50 bøter for brudd på koronareglene.

Labour-leder Keir Starmer krever at både Johnson og Sunak må gå av.

– Boris Johnson og Rishi Sunak har brutt loven og gjentatte ganger løyet til det britiske folk. De må begge gå av. De konservative er fullstendig uskikket til å regjere. Storbritannia fortjener bedre, skriver Starmer på Twitter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen