Unicef: 142 barn bekreftet drept i Ukraina

Tallet omfatter kun bekreftede dødsfall.

– Vi vet at dette tallet mest sannsynlig er langt høyere. Mange av dødsfallene og skadene har blitt forårsaket av kryssild eller av bruk av eksplosive våpen i befolkede områder, sa Manuel Fontaine, sjef for Unicefs kriseprogram da han orienterte Sikkerhetsrådet mandag.

– Jeg møtte et av disse barna på en intensivavdeling på et sykehus i Zaporizjzja. Fire år gamle Vlad var blitt skutt to ganger i magen mens han var på flukt med familien fra et område der det var kamphandlinger.

