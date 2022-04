Sharif valgt til ny statsminister i Pakistan

Avstemningen i nasjonalforsamlingen fant sted mandag. Sharif ble erklært som vinner da han hadde fått 174 stemmer i forsamlingen med 342 medlemmer.

Khans part, PTI, valgte å boikotte avstemningen. Etter at PTI-kandidaten Shah Mahmood Qureshi trakk seg, var det klart at opposisjonens leder Shehbaz Sharif ville bli valgt. Et stort antall PTI-representanter sa mandag at de trakk seg fra nasjonalforsamlingen i protest.

Anklager mot USA

Imran Khan, som tidligere var en av Pakistans største cricket-stjerner, gikk av i helgen etter en mistillitsavstemning. Khan har anklaget USA for å samarbeide med hans politiske motstandere for å få ham avsatt fordi han har ført en uavhengig utenrikspolitikk.

Flere hundre tusen pakistanere demonstrerte søndag kveld i protest mot at Khan ble avsatt.

Sharif tilhører det sentrumsorienterte partiet Pakistans Muslimske Liga (PML-N). Nå tar han sikte på å danne regjering med støtte fra det mer venstreorienterte Pakistans folkeparti (PPP).

Økonomiske problemer

Den nye regjeringen blir nødt til å håndtere omfattende økonomiske utfordringer som også skapte problemer for Khans regjering. Pakistan er blant annet rammet av økende inflasjon, i likhet med vestlige land.

Shehbaz Sharif er bror til tidligere statsminister Nawaz Sharif, som i 2018 ble dømt til sju års fengsel for korrupsjon. Det spekuleres på om han nå vil komme tilbake fra Storbritannia, der han lever i eksil.

