FN vil ha etterforskning av overgrep mot kvinner og barn i Ukraina

– Krigen må stanses. Nå.

Det sa Sima Bahous, direktøren for FNs kvinnekontor, under et møte i FNs sikkerhetsråd mandag.

– Vi hører i økende grad rapporter om voldtekt og seksuell vold. Disse påstandene må bli uavhengig gransket for å sikre rettferdighet og etterrettelighet, sa hun.

Det er ikke sikkert at Sikkerhetsrådet, der Russland har vetorett, vil bli enige om en slik gransking.

Lederen for Unicefs kriseprogram, Manuel Fontaine, ba om en slutt på krigen og advarte om sultfaren barn i Ukraina står overfor.

– Av de 3,2 millioner barna som antas å fortsatt være i sine hjem, kan nesten halvparten være i fare for å ikke ha nok mat, sa han til Sikkerhetsrådet.

Før møtet hadde Norges FN-ambassadør Mona Juul talt barnas sak.

– Ifølge FN blir 5,7 millioner barn i Ukraina påvirket av at undervisningstilbudene er stengt. Skoler er viktige, ikke bare på grunn av utdanning, men for å beskytte barn mot vold, seksuelle overgrep og menneskehandel, sa Juul.

