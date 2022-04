USA: Tusener av russiske soldater nær Kharkiv

Antallet taktiske enheter nær den russiske grensebyen Belgorod har økt fra 30 til 40, ifølge Pentagon-tjenestemannen.

Han oppgir ikke nøyaktig tall på hvor mange flere soldater det dreier seg om, men sier at denne type bataljoner typisk består av 600-1.000 soldater.

Den russiske hæren samler styrkene der for å kunne konsentrere seg om å overta den østlige ukrainske regionen Donbas, mener tjenestemannen.

Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær grensen til Russland. Byen har veiforbindelse til Belgorod. Det er indikasjoner på at Russland håper å kunne mobilisere over 60.000 soldater, uttaler han.

Donbas er kjent territorium for både ukrainske og russiske styrker etter årevis med konflikt der, og kampene kan derfor bli harde, advarer han.

– Dette kommer til å bli en knivkamp. Dette kan bli svært blodig og svært stygt, sier tjenestemannen.

Pentagon-talsmann John Kirby har tidligere sagt at det finnes meldinger om at titusener av reservister blir mobilisert for å styrke de russiske enhetene langs Donbas-grensen, etter å ha blitt påført tap i Nord-Ukraina.

