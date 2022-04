USA advarer mot reiser til Kina grunnet koronarestriksjoner

Ifølge det oppdaterte reiserådet blir det advart mot reiser til Hongkong, Shanghai og Jilin-provinsen.

Kinesiske myndigheter har blant annet innført regler som gjør at barn og foreldre risikerer å bli splittet hvis en av dem er smittet.

Ved USAs konsulat i Shanghai har alle ansatte og familiene deres fått tillatelse til å forlate landet. Det vil trolig innebære at arbeidet ved konsulatet blir langt ned inntil videre.

Kina opplever nå sitt verste koronautbrudd siden pandemien startet for over to år siden. Myndighetene forsøker fortsatt å følge nullsmitte-strategien, det vil si at all smitte skal slås ned. Fram til omikronvarianten dukket opp, lyktes Kina med å slå ned mesteparten av smitten.

[ Ut og reise i Europa? Her må du bruke munnbind ]