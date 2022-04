CNN og BBC: – Russlands mål er seier innen 9. mai

9. mai er datoen da Russland hvert år feirer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Russland er i gang med å omgruppere styrkene og endre fokus til det sørøstlige Ukraina, noe som er et langt mer begrenset mål enn å forsøke å erobre store deler av landet, med hensikt om å oppnå en eller annen form for regional seier, ifølge de to tjenestemennene.

– Konsolidering og forsøk på i det minste å ha noe å snakke om, er opplagt i russernes interesser, sier en av de to tjenestemennene til CNN.

Men tidspress kan føre til at russiske styrker gjør mange feil, på toppen av logistikkutfordringer og problemer med moral som de allerede står overfor, ifølge tjenestemannen. Konsekvensene kan bli flere grusomheter, mener vedkommende, og sier:

– Stanken av disse krigsforbrytelsene kommer til å henge over de russiske væpnede styrkene i mange år.

Den andre tjenestemannen sier at en politisk tidslinje for krigen kan føre til «en militær katastrofe som konsekvens».

Overfor BBC uttaler en europeisk tjenestemann at Russland kan ha interesse av å oppnå en eller annen form for suksess innen 9. mai.

Vedkommende sier, på betingelse av anonymitet, at kommandøren for Russlands sørlige militærdistrikt, general Aleksander Dvornikov, nå har overtatt ledelsen for invasjonen. Den nye generalen har omfattende erfaring fra russiske kampoperasjoner i Syria, ifølge kilden.

[ Zelenskyj: Kramatorsk-angrep må etterforskes som krigsforbrytelse ]