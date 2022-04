BBC: Russland har utnevnt ny leder for krigen i Ukraina

Fra nå av skal den russiske krigføringen i Ukraina ledes av general Aleksandr Dvornikov, kommandøren for Russlands sørlige militærdistrikt, rapporterer BBC lørdag.

Han har omfattende erfaring fra russiske kampoperasjoner i Syria og skal ifølge en vestlig kilde sørge for å bedre koordinering av den russiske krigføringen.

Den 60 år gamle generalen er tidligere blitt tildelt Russlands fremste æresmedalje. Han har også en rekke militære utmerkelser og har jobbet i militæret helt siden Sovjet-tiden.

Ifølge sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Krylo Budanov, blir Dvornikov utpekt som leder samtidig som de russiske styrkene er i ferd med å omgruppere for å gjennomføre en ny offensiv mot Ukrainas nest største by Kharkiv, som ligger i øst.

– Planen er først og fremst å avansere mot Kharkiv. Deres plan er å innta Mariupol og deretter å forsøke å rykke fram mot Kyiv, sier Budanov.

Her vender en familie tilbake til hjemmet sitt i Kyiv etter et russisk bombeangrep:

