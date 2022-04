Ut og reise i Europa? Her må du bruke munnbind

De siste ukene har mange land i Europa opplevd en høy smittetopp, med rekordhøye tall på koronasmittede. Men smittetrenden for de fleste land de to siste ukene er nedadgående, ifølge tallene for Europa på Reuters globale covid-oversikt.

Men selv om noen land i Europa har åpnet opp helt og mange har åpnet mye, er det mange som fortsatt har koronaregler, mange uker etter at vi her i Norge sluttet med dem. Ett av landene gikk til og med nylig til det skritt å gjeninnføre munnbindkravet.

Her er reglene

Skal du ut og reise til Europa i påsken, kan det være du må forholde deg til fortsatte koronaregler, og kanskje finne fram munnbindet igjen.

Her er en oversikt over hva som kreves for øyeblikket i en del av landene i Europa som nordmenn ofte reiser til:

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen