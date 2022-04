Skulle hente ukrainske flyktninger til Norge fra Moldova: Så langt har ingen meldt seg

Myndighetene i Moldova, som er et av Europas fattigste land, har flere ganger bedt om hjelp til å håndtere flyktningsituasjonen etter at Russland invaderte nabolandet Ukraina. Så langt har Moldova tatt imot 400.000 flyktninger, og av disse har rundt 100.000 valgt å bli værende i landet.

For tre uker siden kunngjorde regjeringen at Norge har sagt ja til å hente ut 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova gjennom EUs solidaritetsplattform, som ble etablert av EU-kommisjonen.

Onsdag i forrige uke uttalte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2 at de første flyktningene fra Moldova antakelig ville komme til Norge denne uka.

Men mandag meldte NRK at ingen av de ukrainske flyktningene i Moldova er klare til å reise til Norge. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er hovedårsaken at mange av flyktningene nå vil se an hvordan krigen utvikler seg i Ukraina.

– Flyktningene har først og fremst et genuint ønske og håp om at de snart kan returnere hjem, noe vi har stor forståelse for. De er rett og slett avventende, sier Anders Aalbu, UNHCRs talsperson i Norge.

FN-organisasjonen har fått i oppdrag å hjelpe norske utlendingsmyndigheter og EU-kommisjonen med å finne flyktninger som ønsker utreise fra Moldova.

[ Russiske styrker trekker seg ut: – En erkjennelse av at de har tapt i nord ]

– Kan snu fort

Aalbu forteller at de har vært i kontakt med mange tusen flyktninger i Moldova, men så langt er det ingen som har sagt at de er klare for å dra til Norge. Det har heller ikke vært noen stor pågang av flyktninger som ønsker å dra til de andre europeiske landene som har sagt ja til å ta imot ukrainere i Moldova gjennom EUs solidaritetsplattform.

– Dette er ikke et særnorsk fenomen. Vi ser at flyktningene er mer avventende med å reise til andre land også, sier Aalbu.

Det er EU-kommisjonen som har hovedansvaret med å koordinere arbeidet med å overføre flyktningene til andre land. Så langt har litt over 500 ukrainske flyktninger i Moldova blitt transportert til Østerrike, Tyskland og Litauen.

Mange tusen har åpnet hjemmene sine i Moldova for å ta imot flyktningene fra nabolandet Ukraina. Myndighetene har også tatt i bruk sportshaller for å huse de nyankomne. (GIL COHEN-MAGEN/AFP)

Ifølge UNHCR er det færre som kommer over grensa til Moldova nå enn for et par uker siden. Samtidig er det blitt flere som vender tilbake til hjemlandet.

– Men dette kan snu veldig fort. Ukraina preges nå av uforutsigbarhet og hyppige endringer i sikkerhetssituasjonen. Om Russland gjør et anslag mot Odesa, kan det komme en ny bølge av flyktninger, sier Aalbu.

Den ukrainske havnebyen Odesa med over én million innbyggere, ligger bare en times kjøring fra grensa til Moldova. Søndag angrep Russland et oljelager i Odesa. De russiske styrkene har i flere uker beleiret byen Mykolajiv, som ligger ti mil unna, og mange frykter at russerne vil fortsette vestover mot Odesa.

Myndighetene i Moldova har anslått at det kan komme så mange som 100.000 flyktninger daglig over grensa om russiske styrker går inn i Odesa.

[ – I løpet av én natt ble våre liv snudd på hodet – alt på grunn av en gal mann ]

– Jobber intensivt

Selv om ingen av flyktningene i Moldova så langt er utreiseklare, er det ingen endring i tallet på hvor mange som skal overføres til Norge, opplyser Wenche Fone, avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Dette er et høyt prioritert arbeid for UDI. UNHCR jobber med å lage generelle lister med aktuelle kandidater, noe som krever et stort informasjonsarbeid. Det er blant annet viktig med informasjon om hva en overføring betyr for flyktningene i praksis, skriver Fone i en e-post og legger til:

– Vi jobber nå intensivt med å informere godt om hva som venter i Norge etter overføringen, hvilken helsehjelp man får og andre praktiske spørsmål.

UDI anbefaler nå norske myndigheter å planlegge for å ta imot 60.000 ukrainske flyktninger, men sier det ikke er umulig at antallet blir det dobbelte. Det går fram av en presentasjon av tre mulige scenarioer for ankomster av ukrainske flyktninger i 2022, som UDI la fram onsdag.

[ Flyktningstrøm til fattige Moldova: – En enorm byrde ]

Aalbu i UNHCR mener det er viktig at tilbudet til flyktningene i Moldova står ved lag.

– Det er veldig prisverdig at Norge er blant landene som har gått foran i arbeidet med å avhjelpe Moldova. Når Ukrainas naboland har holdt sine grenser åpne for flyktninger fra Ukraina, er det nettopp slike initiativer til ansvarsfordeling Europa trenger, sier han.

Tirsdag ble det klart at Norge gir Moldova 100 millioner kroner til flyktningarbeidet. Nyheten kom etter at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok på en giverkonferanse i Berlin.

– Moldova, et av Europas fattigste land, har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe, uttalte Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt i samtale med Moldovas statsminister Natalia Gavrilita under en giverkonferanse i Berlin på tirsdag. (HANNIBAL HANSCHKE/AFP)

Aalbu i UNHCR forteller at situasjonen for flyktningene i Moldova fortsatt er vanskelig og at det er et stort behov for hjelp. FN-organisasjonen har blant annet oppskalert sitt kontantstøtteprogram, som betyr at de deler ut penger til flyktningene for at de skal bli mer selvhjulpne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen