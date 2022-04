Donald Trump er blitt rikere

Hvert år setter det amerikanske forretningstidsskriftet Forbes sammen en rekke lister over spesielt rike, mektige og vellykka mennesker. Oppfinnere, idrettsstjerner og underholdningsstjerner har egne lister. Men viktigst er lista over verdens rikeste – dollarmilliardærene.

På årets liste over verdens dollarmilliardærer, er ekspresident Donald Trump tilbake, på 1083. plass. Han er ifølge Forbes god for rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eller over 26 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Til sammenligning toppes lista av Elon Musk, som ifølge Forbes er god for svimlende 219 milliarder dollar – cirka 1.909.000.000.000 kroner.

Opp $900.000.000

I månedene som har gått siden Joe Biden overtok presidentstolen i USA, har Donald Trumps verdi økt med 900 millioner dollar, fra 2,1 milliarder i januar 2020, til dagens 3 milliarder. Dette ifølge Forbes.

I 2021 var Trump verdt 2,4 milliarder dollar. Da han drev presidentvalgkamp i 2016, var Donald Trump ifølge CNN verdt 4,5 milliarder dollar.

Med andre ord mer enn halverte han verdien sin på fire år som president, selv om han svært ofte skrøt på seg mer penger enn han hadde, både før og under presidentskapet. «Jeg er skikkelig rik. Jeg er verdt 8,73 milliarder dollar. Jeg sier ikke det for å skryte. Jeg sier det for å vise hva slags tanker landet vårt trenger», sa Trump for eksempel på et valgkampmøte i 2015.

Egen app

Tidsskriftet Forbes forklarer hvorfor de anslår at Donald Trumps verdi har økt siden han forlot presidentposten. Ifølge deres analytikere, er det Trumps egen sosiale medieplattform, Truth Social, som på ett år har økt verdien hans med 600 millioner dollar.

«Donald Trump, gjenskapingsmester, har en ny tittel: teknologientreprenør. Det er å ta i for 75-åringen, som ikke engang bruker e-post, men foretrekker å skrible notater med tusj», skriver Forbes-redaktør Dan Alexander, før han legger til at Trump imidlertid har den fordelen at han aldri har vært redd for å hoppe på nye ting. Truth Social kan vise seg å være mye mer lukrativ på sikt enn presidentskapet var.

Truth Social

Donald Trump ble permanent suspendert fra sin favoritt-kommunikasjonskanal Twitter i januar 2021, fordi han gjentatte ganger nekta å innse valgnederlaget mot Joe Biden, og i tweet etter tweet holdt fast ved at valget var «stjålet».

I oktober i fjor, annonserte han at han i stedet hadde skapt sin egen sosiale medieplattform. Truth Social-appen ble tilgjengelig for nedlasting i februar.

1 % av følgerne

Ifølge Forbes har Trump nå 835.000 følgere der. Det er under én prosent av antallet følgere han hadde på Twitter. Han har kun postet en gang på appen, en velkomsthilsen og beskjed til følgerne om å gjøre seg klare. Ifølge CNNs redaktør Chris Cillizza, er appen dessuten full av feil, og faller fort på lista over mest nedlastede apper. Selv har Cillizza ventet i seks uker på å få opprette brukerkonto på Truth Social.

At appen ikke er i nærheten av Twitters popularitet, ser imidlertid ikke ut til å stoppe investorene. Skallfirmaet han har oppretta for å skaffe penger til Truth Social, går som det griner, med aksjekursen nå på over 55 dollar per aksje, mot $10 da det startet. Ifølge Forbes er appen den viktigste grunnen til at de anslår Trumps verdi som økende.

