Vucic har sikret seg fem nye år som president i Serbia

Vucic sikret seg rundt 58,5 prosent av stemmene, mens den sterkeste utfordreren, tidligere forsvarssjef Zdravko Ponos har fått drøyt 18 prosent, viser prognosene etter at nærmere 90 prosent av stemmene er talt opp.

Vucics høyreparti, Serbias progressive parti (SNS), ser ut til å ha fått 43 prosent oppslutning i valget på ny nasjonalforsamling, mens den sterkeste utfordreren Sammen for Serbias seier har fått rundt 13 prosent av stemmene. De øvrige stemmene har gått til småpartier.

Vucic erklærte seier få timer etter at stemmelokalene stengte og slo skråsikkert fast at det ikke var behov for en andre runde i presidentvalget.

– Dette var ikke på noe tidspunkt spennende, slo Vucic fast.

Ultranasjonalist

Den tidligere ultranasjonalisten Vucic gjorde seg først bemerket som beryktet informasjonsminister for Slobodan Milosevic på 1990-tallet.

Mens Milosevic endte opp som tiltalt ved Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag, der han ble funnet død i cellen i 2006, er flere av de tidligere støttespillerne hans nå tilbake ved makten i Serbia.

Vucic er en av dem, og har lagt ut på en bemerkelsesverdig politisk reise i årene etter at Jugoslavia gikk i oppløsning. Etter to år som forsvarsminister, ble han i 2012 visestatsminister og i 2014 statsminister. Tre år senere ble han valgt til president, og søndag sikret han seg fem nye år ved makten.

Over alt

– Vucic er overalt, på alle TV-kanaler, i alle aviser, han har tilranet seg det offentlige rom. Det er helt uutholdelig, sier den 42 år gamle dataingeniøren Nebojsa Pantelic i Beograd.

– Ikke engang Milosevic hadde et slikt grep på landet, legger han til.

Vucic har vært helt klar på at han ønsker å bringe Serbia inn i EU, men har samtidig opprettholdt et tett forhold til Russland og beskriver president Vladimir Putin som en god venn.

Påfallende taust

Serbia har rett nok fordømt den russiske invasjonen av Ukraina i FN, men ellers har det vært påfallende taust.

Serberne har ikke glemt Natos bombing av Serbia og tapet av Kosovo, og Vucic nekter i likhet med nabolandet Ungarn å slutte opp om Vestens sanksjoner og harde linje mot Russland.

Opposisjonen i Serbia har også stort sett vært tause om krigen i Ukraina og har ikke ivret for å føre en tøffere linje overfor Moskva. En av årsakene til det er at Russland støtter Serbias krav på den tidligere provinsen Kosovo, som med vestlig støtte sikret seg uavhengighet i 2008.

