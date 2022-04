Politiet: Flere gjerningspersoner i masseskytingen i Sacramento

Skytingen skjedde natt til søndag i delstatshovedstaden i California. Flere personer startet å skyte blant folk som var på vei hjem fra barer og nattklubber, opplyser politisjef Kathy Lester.

Hun sier tre av ofrene er kvinner, og tre er menn. Flere av de sårede er innlagt på sykehus med alvorlige og livstruende skuddskader.

Ingen er foreløpig pågrepet per søndag ettermiddag lokal tid. Politiet sier det er funnet minst et skytevåpen og at de gjennomgår en video publisert i sosiale medier. Den viser en krangel i forkant av skytingen, men politiet sier det foreløpig ikke er klart om krangelen er tilknyttet skytingen.

Åstedet strekker seg over flere kvartal, og gule og blå bevismarkører preget bybildet søndag. Det er den andre masseskytingen på fem uker i Sacramento.

