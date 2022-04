Klart for klimarapport to dager på overtid

Tautrekkingen mellom forskerne og verdens regjeringer om den tredje rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) ble søndag avsluttet, to dager på overtid. Etter planen skulle rapporten legges fram mandag formiddag, men det er nå utsatt til klokken 17 norsk tid. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) møter pressen i Oslo klokka 18.30.

Rapporten skal vise måter verden kan gå fram på for å holde seg innenfor grensa på 1,5 graders temperaturøkning som det ble enighet om i Parisavtalen i 2015.

Siden temperaturstigningen i dette århundret allerede er på 1,1 grader i forhold til førindustriell tid, mener mange forskere at 1,5 grader kun kan nås med drastiske kutt i CO2-utslippene.

Ingen venter enkle løsninger i rapporten. En detaljert gjennomgang av behovet for betydelige endringer i energiproduksjon og industri, samt samferdsel og matsystemer, er trolig blant det som kommer. I tillegg ventes advarsler om at å kutte CO2-utslipp ikke lenger er nok for å stanse de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

Mange tusen sider

Det siste forhandlingsmøtet skulle vært avsluttet fredag, men da samtalene ble gjenopptatt søndag, var kun halvparten av teksten godkjent. Innen søndag kveld var alle de største hindrene fjernet, ifølge AFP.

Oppgaven til forhandlerne er å gå gjennom den flere tusen sider lange rapporten linje for linje for å lage en «oppsummering til beslutningstakerne».

En kilde med kjennskap til forhandlingene opplyste tidligere til AFP at forsinkelsen skyldtes spørsmål om finansiering.

U-land og i-land

India har stått fram som fremste talsmann for at rapporten skal godta at utviklingslandene har bidratt langt mindre til CO2 i atmosfæren enn i-landene, og at de derfor ikke skal måtte gjennomføre de samme kraftige utslippskuttene.

India, som fortsatt er sterkt avhengig av kull, vil også at fattige land skal få betydelig mer finansiell støtte til å takle klimaendringene og gjennomføre overgangen til en grønn økonomi.

Andre, som oljeeksportøren Saudi-Arabia, mener at fossile drivstoff som olje og gass vil være nødvendig i mange tiår, og at det vil skade verdens fattigste å fase dem ut for raskt.

Framtidige FN-møter

Oppsummeringen skal brukes ved framtidige FN-møter om klima, som toppmøtet i Egypt senere i år. Den underliggende vitenskapelige rapporten om situasjonen for kampen mot klimaendringer har ikke vært gjenstand for forhandlinger.

En rapport fra klimapanelet i fjor gjorde det klart at det ikke lenger er noen tvil om at den raske klimaendringen de siste tiårene skyldes menneskelig aktivitet, og at noen konsekvenser av klimaendringene nå er uunngåelige.

I februar skisserte klimapanelet hvordan videre temperaturøkning sterkt vil øke risikoen for flom, stormer, tørke og hetebølger i hele verden.

