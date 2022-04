Alle over 65 år i Sverige tilbys en fjerde vaksinedose

Anbefalingen gjelder også personer mellom 18 og 64 år med moderat til alvorlig immunsvikt, opplyser Folkhälsomyndigheten i en pressemelding mandag.

Tidligere har personer fra og med 80 år blitt tilbudt en fjerde vaksinedose mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndigheten begrunner avgjørelsen med at det er en betydelig smittespredning både i Sverige og andre land i kombinasjon med at vaksinebeskyttelsen nå begynner å avta i de aktuelle gruppene.

I Sverige nærmer det seg fire måneder siden personer over 65 år fikk vaksinedose nummer tre. Ifølge anbefalingen bør den fjerde dosen tas etter at det har gått fire måneder siden siste dose. For personer med immunsvikt bør en ny oppfriskningsdose tas etter tre måneder.

