Politisk kaos i Imran Khans Pakistan

Imran Khan avlyste søndag en mistillitsavstemning han var i ferd med å tape. Deretter beordret han nasjonalforsamlingen oppløst slik at det kan holdes nyvalg.

Tiltakene så ut til å utløse en konstitusjonell krise. Pakistans høyesterett må ta stilling til lovligheten, men saken er utsatt til mandag, og det er heller ikke antydet når den blir avgjort. I Pakistan har den muslimske hellige måneden ramadan nettopp begynt.

Den dramatiske utviklingen er den siste i en stadig heftigere kamp mellom Khan og parlamentet etter at avhoppere i hans eget parti og en mindre koalisjonspartner sluttet seg til opposisjonen og forsøkte å fjerne ham fra makten.

Det var uklart søndag hvor det mektige militæret, som direkte har styrt Pakistan i mer enn halvparten av landets 75 år lange historie, sto i kampen.

Anklaget USA

Den tidligere cricketstjernen, som ble en konservativ islamsk leder, forsøkte å rettferdiggjøre tiltakene ved å anklage USA for å prøve å styrte regjeringen hans.

Khans informasjonsminister Fawad Chaudhry anklaget opposisjonen for samarbeid med en fremmed makt da han sendte inn forslaget til parlamentets nestleder om å avlyse avstemningen.

Opposisjonen, som anklager Khan for feilstyring av økonomien, ankom parlamentet klar til å stemme ham bort fra makten og sier at de har et stort nok flertall på 172 stemmer i en forsamling med 342 seter til å gjøre det.

