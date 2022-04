Pilot forfalsket papirene sine for å få jobb. En knapp bidro til å avsløre ham

Piloten skal ha jukset seg til jobb hos flygiganten British Airways, ifølge The Times. Nå er han dømt til ett års fengsel etter å ha kjent seg skyldig i blant annet fire tilfeller av svindel. Medier som The Independent og Sky har også omtalt saken.

En utløsende faktor til at svindelen ble avslørt, var at ansatte hos datterselskapet British Airways CityFlyer fattet mistanke rundt mannens kvalifikasjoner. Ansatte ved en lufthavn i Sveits skal blant annet ha observert at 49-åringen «trykket på en knapp ingen kvalifisert pilot ville trykket på» mens flyet var parkert, ifølge Business Insider.

49-åringen løy om at han hadde 1610 timer som kaptein på CV-en, og fabrikkerte dessuten egne treningssertifikater mens han søkte jobb hos British Airways CityFlyer, viser rettsdokumenter ifølge The Times. Mellom 2016 og 2018 jobbet han for British Airways CityFlyer, samt for Stobart Air, et tidligere datterselskap av det irske flyselskapet Aer Lingus. Han skal ha tilbrakt omtrent et år hos hvert flyselskap.

− Sikkerheten til våre kunder og ansatte er alltid vår prioritet, og den fullt kvalifiserte piloten ble suspendert etter en etterforskning som startet så snart British Airways CityFlyer ble oppmerksom på avvik i listen over tidligere arbeidsgivere, sier en representant for flyselskapet til Business Indiser.

− Det var ikke på noe tidspunkt noen risiko for kunder eller kolleger, legger vedkommende til.

Jonathan Spence hos USAs luftfartstilsyn, Civil Aviation Authority (CAA), uttaler at myndighetenes påtale og dommen som ble idømt piloten «viser at lovbrudd av denne typen tas svært alvorlig av CAA og domstolene».

Selskapet Aer Lingus har ikke svart på Business Insider sine henvendelser i saken.

