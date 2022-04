Oppfinnsom tysker tok 90 koronavaksiner – og solgte pass til vaksinemotstandere

Tyskeren fra Magdeburg skal ha mottatt vaksinene ved sentre i den østlige delstaten Sachsen i flere måneder inntil han ble tatt av politiet.

Det var ikke umiddelbart klart hva slags innvirkning den noe overdrevne vaksinasjonen, som kom fra forskjellige produsenter, hadde på mannens helse.

Men hvis han ikke er blitt dårlig av 90 vaksiner, skulle det i seg selv være et bevis for at covid-vaksinene ikke er særlig farlige.

Han er ikke varetektsfengslet, men er under etterforskning for uautorisert utstedelse av vaksinasjonskort og dokumentforfalskning, melder DPA.

Mannen ble tatt på et vaksinasjonssenter i Eilenburg i Sachsen da han dukket opp for å få en ny dose mot covid-19 for andre dag på rad. Politiet beslagla flere blanke vaksinasjonskort han hadde, og har opprettet sak mot ham.

[ Pilot forfalsket papirene sine for å få jobb. En knapp bidro til å avsløre ham ]

De siste månedene har tysk politi gjennomført mange razziaer i forbindelse med forfalskning av vaksinasjonspass.

Mange vaksinemotstandere i Tyskland nekter å vaksinere seg, men ønsker samtidig å ha de ettertraktede covid-19-passene som gir dem tilgang til arenaer som restauranter, butikker, teatre, svømmebasseng og arbeidsplasser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen