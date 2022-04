Netflix setter Will Smith-film på pause

Det skriver flere amerikanske medier, som har fått informasjonen fra anonyme kilder.

Beslutningen er tatt i kjølvannet av at Will Smith under Oscar-utdelingen slo til komikeren Chris Rock på direkten.

Rock vitset om Smiths kone Jada Pinkett Smith og hennes skallede hode, noe ektemannen tok dårlig.

Det er ikke kjent om det er denne episoden som har fått Netflix til å stoppe arbeidet med filmen.

Bransjemagasinet Variety skriver at filmens regissør skal ha trukket seg fra prosjektet allerede uken før Oscar-utdelingen til fordel for et annet prosjekt.

