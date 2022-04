Macrons ledelse tar futten ut av fransk valgkamp

I stedet blir det kun noen timers dekning av resultatene, deretter vil TF1 vise en klovnaktig kultkomedie fra 1993, «Les Visiteurs».

TV-kanalen er blitt kritisert for å bidra til at interessen for valget blir enda mindre enn den allerede er, men avgjørelsen gjenspeiler også det meningsmålingene har vist i ukevis: At mange franske velgere er lite interessert i årets presidentvalg, og at valgdeltakelsen risikerer å bli lavere enn på lenge.

Mens sittende president Emmanuel Macron har ledet på meningsmålingene i lang tid, har motkandidatene hatt problemer med overbevise velgerne om at de kan vippe ham av pinnen.

Nyhetsbildet er preget av krigen i Ukraina, og den har dessuten sikret Macron en plass midt i rampelyset. Han har vært statslederen som fortsatt vil snakke med Russlands president Vladimir Putin, og som har forsøkt å avtale en evakuering fra Mariupol – selv om ingen av delene har ført til synlige resultater.

Tror Macron vinner uansett

Når første valgrunde går av stabelen søndag 10. april, er det hele tolv kandidater som skal kjempe om velgernes gunst. To av dem går videre til andre valgrunde såframt ikke en av kandidatene får over halvparten av stemmene allerede i første runde.

Meningsmålinger viser at de fleste velgerne tror Macron kommer til å ta seg til andre runde uten problemer. De viser også at et flertall antar at han vil bli gjenvalgt som president i andre runde 24. april, uansett hvilken motkandidat han får.

De siste meningsmålingene viser at Macron ligger an til en oppslutning på rundt 28 prosent i første runde, mens ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen spås en oppslutning på 20–21 prosent.

De siste ukene har hun imidlertid halt innpå Macron, og eksperter utelukker ikke at avstanden kommer til å bli enda mindre den neste uken.

Mye avhenger imidlertid av hvilke kandidater som greier å få tilhengerne sine til valglokalene. Ettersom mange er overbevist om at årets valg blir en gjentakelse av valgoppgjøret i 2017 mellom Macron og Le Pen, kan antall hjemmesittere bli høyt.

Ser etter nytteverdi

Folk blir stadig mer opptatt av valgets nytteverdi, ifølge statsviteren Gérard Grunberg ved forskningsinstituttet CNRS.

– De stemmer når det interesserer dem, og vi har sett at desto tettere løpet er, desto mer stemmer de, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Det kommer til å hjelpe Macron fordi velgerbasen hans er ganske besluttsom, spesielt i disse krigstider. Andre velgere kan si «vi liker ikke Macron, men han kommer til å vinne, og uansett så vet vi ikke hvem vi skal stemme på».

Selv om meningsmålingene tyder på at Macron kun har én reell motkandidat, nemlig Le Pen, og de andre ligger langt bak, er det én som skiller seg ut: Venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon. Han er i siget, og de siste dagene har flere velgere enn før svart at de vil stemme på ham.

– Jeg hører dem som sier at «de er like alle sammen, og vi kommer ikke til å stemme», men tenk på hva dere gjør, for Guds skyld, sa Mélenchon under et valgmøte i Marseille nylig.

Ingen samlende kandidat

Følelsen av at resultatet er bestemt på forhånd, skyldes blant annet at venstresiden ikke har greid å samle seg om én enkelt kandidat. I tillegg har den mer moderate borgerlige kandidaten, Valérie Pécresse, verken greid å kapre velgere fra Macron eller mer høyreorienterte kandidater, slik hun har satset på.

Ifølge en BVA-måling er 43 prosent av velgerne ute av stand til å gjengi noen av kandidatenes forslag. Men til tross for den labre interessen, understreker analytikere at mye kan skje ettersom mange velgere ennå ikke har bestemt seg. Dette viser igjen at frustrasjonen blant velgerne er høy, mener Adelaide Zulfikarpasic i BVA.

Hun mener at lav valgdeltakelse og usikkerhet kan bli en heftig blanding, og at valginnspurten vil telle dobbelt så mye som det som har skjedd tidligere under valgkampen.

Lav valgdeltakelse er joker

Selv om Le Pen haler innpå Macron, har det ennå ikke rokket ved utsikten til at det er Macron som kommer til å vinne i den avgjørende valgomgangen.

Likevel er ingenting gitt i den franske valgkampen. Mange velgere minnes fortsatt hva lav valgdeltakelse førte til i 2002. Da var antall sofavelgere rekordhøyt, 28 prosent, noe som førte til at favoritten Lionel Jospin fra Sosialistpartiet ble slått ut i første runde av Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far. Før dette var Jospin favoritt til å vinne annen valgomgang.

Le Pen senior tapte deretter for konservative Jacques Chirac, men politikerne fikk seg en lærepenge: Jo færre som stemmer, jo større risiko for det uventede.

Farlig apati

Avisen Le Monde har i en leder advart mot at det brer seg «en farlig apati» i en tid preget av økt inflasjon, klimakrise og krig på EUs dørterskel.

I lederen vises det til en meningsmåling som anslår at valgdeltakelsen ligger an til å bli på kun 67 prosent i første runde.

– Når vi ser en så svak interesse for valget, der en firedel av franskmennene fortsatt kan ombestemme seg, så kan mye skje de to neste ukene, sa Frederic Dabi fra gallupinstituttet IFOP nylig i et TV-intervju.