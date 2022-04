Pakistans statsminister oppfordrer til demonstrasjoner før mistillitsdebatt

– Jeg vil at dere alle demonstrerer for et fritt og uavhengig Pakistan, sa Khan.

Søndag skal parlamentet i landet debattere mistillitsforslaget mot statsministeren, som blir anklaget for økonomisk vanstyre og dårlig håndtering av utenrikspolitikken. En avstemming kan komme samme dag.

De siste dagene har statsministeren begynt å peke på konspirasjonsteorier for å forklare hvorfor han er i trøbbel.

På TV har han uttalt at opposisjonen samarbeider med utenlandske aktører – trolig USA – for å kvitte seg med ham. Grunnen skal blant annet være at USA ikke liker hans nære forhold til Kina og Russland.

