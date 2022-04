Novaja Gazeta ønsker å starte opp igjen

Mandag satte avisa alt arbeid på vent fordi de fikk sin andre advarsel fra Roskomnadzor. Etter russisk lov kan det etter to advarsler bli åpnet straffesak mot avisa.

Lørdag kom det imidlertid fram at avisa vil gå til den russiske domstolen for å klage på den andre advarselen, som de mener er ugyldig, skriver Medier24.

– Ifølge russisk medielov skal man alltid stjernemerke organisasjoner som myndighetene ser på som ekstreme når de omtales i nyhetene. Det andre varselet mot Novaja Gazeta gikk ut på at de ikke hadde gjort dette. Nå har de derimot funnet ut at organisasjonen de hadde skrevet om ikke lenger var på denne listen med ulike organisasjoner, sier Amund Trellevik, leder for journalistnettverket Barents Press Norge.

Ifølge Trellevik er det vanskelig å spå hva klagen vil føre til.

– Hvis denne advarselen blir omgjort, kan Novaja Gazeta starte opp igjen. De ble jo ikke stengt ned på mandag, men valgte selv å stanse sin virksomhet. Det er umulig for meg å si hvor stort håpet er, men dette vitner i alle fall om journalister som er ekstremt kampklare og har stort mot, sier han.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov er redaktør for Novaja Gazeta.

