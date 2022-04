Jim Carrey vurderer å legge opp som skuespiller: − Jeg har gjort nok

Jim Carrey (60) er aktuell med den nye filmen «Sonic the Hedgehog 2», der han spiller rollen som «Dr. Ivo Robotnik». Filmen hadde norsk kinopremiere fredag 1. april. Samtidig som Carrey reiser rundt, promoterer og lar seg intervjue om den nye filmen, innrømmer han at han vurderer å gi seg som skuespiller, ifølge Fox News, som siterer Access Hollywood. Også medier som Variety og Daily Mail omtaler saken.

Under et intervju med Access Hollywood om hans rolle i Sonic-filmen, sa han fredag til journalist Kit Hoover at han «sannsynligvis» kommer til å pensjonere seg fra livet som skuespiller.

− Og jeg er ganske seriøs om dette, sa han.

[ Endelig får Heidi spille heksa i eventyret (+) ]

Har gjort nok

Likevel stenger han ikke døren hundre prosent.

− Det kommer an på. Serverer englene meg et slags manus som er skrevet med gullblekk, og som gir meg en følelse av at det er en film det er veldig viktig at folk ser, da kan jeg fortsette med dette. Men jeg tar en pause, sa Carrey.

Skuespilleren, som er kjent for sin humor, sitt gummiansikt og kjente filmer som «Dum og dummere» og «Yes man», forklarte Hoover at han virkelig har likt livet utenfor filmverdens søkelys. Han innrømmet også at han har satt pris på å kunne bruke tid på maling og kunst.

− Jeg liker virkelig det rolige livet mitt, jeg elsker å sette maling på lerretet og jeg elsker mitt åndelige liv. Jeg føler at - og dette er noe du kanskje aldri hører en annen kjendis si - jeg har nok.

− Jeg har gjort nok. Jeg er nok, understreket han.

Carrey har tidligere antydet at han ser fram til en pensjonisttilværelse og sa til The Hollywood Reporter i 2018 at han «ikke likte det som skjedde» i bransjen, ifølge Fox News.

− Jeg vil bare ikke være i bransjen lenger, sa han den gang.

[ Red Hot Chili Peppers kaster om seg med gull og gråstein ]

Trekkes mot maling

Carrey likte ikke å observere i hvilken retning film- og TV-bransjen gikk, selskapene som tok over og «alt det der».

− Kanskje er det fordi jeg følte meg trukket mot en annen type kreativitet og kontrollen jeg har med maleriet.

Han setter pris på å ikke ha en hel komité i veien «som skal fortelle hvordan jeg må tenke for å appellere til en firkantet skjerm».

I intervjuet åpnet han også opp om båndet han har fått med barnebarnet sitt, og reflekterte over vennskapet hans med den avdøde skuespilleren Bob Saget.

Aller mest kjent er han nok for sine roller i «The Cable Guy», «How the Grinch Stole Christmas», «The Truman Show» og «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Nylig jobbet han på Showtime-serien «Kidding» og samarbeidet også med artisten The Weeknd på hans nyeste album «Dawn FM».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen