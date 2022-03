I Kina kan elever reise på studieferie til landets luksushotell

Mens pandemien har begynt å bremse opp i mange av verdens land og folk endelig kan vende tilbake til kontor og skole, er det fortsatt nedstenging i Kina. Landet har en nullvisjon for koronaviruset, men sliter fortsatt med å begrense smittetilfellene. Derfor er mange kinesiske foreldre fortsatt i tidsklemma og sliter med å sjonglere mellom jobb og deltidsjobben som hjemmeskolelærer for barna sine.

Som en løsning på den frustrerende hverdagssituasjonen til kinesiske familier, har nå flere luksushotell kommet opp med en løsning: Studieferier. Det skriver CNN.

Hotellet Mandarin Oriental Pudong i Shanghai står for den dyreste og mest luksuriøse pakken. Hotellet har lagt fram et pakketilbud på 926 dollar, altså i overkant av 8100 norske kroner, for én ukes studieferie. Luksushotellet ønsker elever i alderen 7 til 16 år velkommen alle hverdager, fra mandag til fredag. Prisen inkluderer frokost, lunsj og middag, ja, også en butler, da, som kan veilede dem gjennom nettstudiene.

Gode tilbakemeldinger

«Etter at kommunestyret i Shanghai la fram kravet om nettbasert hjemmeskole for alle lever fra og med 12. mars på grunn av omikronutbruddet, har vi vært sett hvordan samfunnet har respondert på tiltakene og forstått hvor vanskelig det er for foreldre som må sjonglere mellom jobben og barna», sier Cecilie Yang, kommunikasjonsdirektør ved Mandarin Oriental Pudong i Shanghai, til CNN.

«I løpet av de siste årene har vi allerede promotert pakketilbud på «staycation» (hjemmeferie) og «jobbferie» når folk ikke lenger kunne reiste fritt rundt slik som de er vant til. Denne gangen tenkte vi, hvorfor ikke komme med et tilbud til barna?», fortsetter hun.

Hotellpersonalet sier at barna som kommer til dem kan dra nytte av et rolig miljø og tilsyn under de digital skoletimene. Siden lanseringen av konseptet16. mars har det blitt solgt mer enn 10 pakker, og den første gruppen studiegjester sjekket inn mandag 21. mars, ifølge Yang.

«Tilbakemeldingene fra både foreldre og barn så langt er veldig positive. På sosiale medier har mange familier delt innlegg om dette, og barna kaller seg selv «små fans» etter å ha vært hos oss i fem dager, sier Yang til CNN.

Variert respons

Dersom barna skal overnatte, må de ha med seg en voksen. Ellers kan foreldrene levere fra seg barna sine hver dag etter klokken 07.00 og hente dem igjen før klokken 20.00. Dersom foreldrene bestemmer seg for å bli med barna sine på studieferien, er det mulig for dem å unne seg en fridag og nyte hotellets spa til rabattert pris.

Flere luksushoteller i byen Nanjing tilbyr lignende tilbudspakker. Purple Palace Nanjing tilbyr hjelp med lekser og ekstra aktiviteter som golfkurs eller en figurskulpturklasse, i tilfellet været ikke er ideelt for golf. Det eksklusive hotellet Suning Universal Hotel, som ligger i sentrum av Nanjing, tilbyr også barnevakt og veiledning og oppfølging av barna. Hotellets talspersoner har bekreftet overfor lokale kinesiske medier at tilbudet gjelder hver dag fra 08.00 til 18.00 og koster 55 dollar per dag, som tilsvarer cirka 480 norske kroner.

Responsen på dette alternativet studietilbudet har vært varierende. Noen lokale nyhetskommentatorer påpeker at for at hotellbransjen skal klare seg gjennom pandemien, må de være kreative, så lenge de ikke bryter loven. Andre stiller spørsmål ved om hotellpersonalet er kvalifisert til å være pålitelige barnevakter. Og mens noen foreldre allerede har bestilt studieferie til barna sine, stiller andre seg kritisk til det praktiske, som om internettforbindelsen på hotellet er like rask som den man har hjemme. Andre mener prisen på tilbudet er for høy.

