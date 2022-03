Zelenskyj sier han skal tale i Stortinget denne uken

I løpet av uken skal Zelenskyj holde tale i nasjonalforsamlingene i Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Australia, opplyser presidenten selv i en video i meldingstjenesten Telegram natt til tirsdag.

– Det er viktig at disse talene ikke bare holdes foran politikere, men også foran samfunnene. Foran millioner av mennesker som ønsker å lytte til Ukraina og som er klare til å høre for å hjelpe og gi støtte. Mennesker som føler at vi kjemper for vår felles frihet. En frihet for alle mennesker på jorda vår, sier Zelenskyj i videoen ifølge The Guardian.

I videotalen natt til tirsdag beskrev Zelenskyj det han kalte «en svært aktiv diplomatisk dag» mandag der han snakket med Storbritannias statsminister Boris Johnson, Canadas statsminister Justin Trudeau, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Presidenten oppgir ingen tidsskjema for talevirksomheten i de fem landenes nasjonalforsamlinger, som skal skje via video. Tirsdag møtes forhandlere fra Ukraina og Russland i Istanbul til en fjerde runde med samtaler.

