– Vil opprettholde momentum

– Han vil sikkert snakke om ting Norge kan kjenne seg igjen i. Kanskje han vil nevne 22. juli eller 9. april, sier seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Onsdag klokken 14 er det Stortingets tur til å se Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale direkte på storskjerm, slik han nå har gjort til en rekke ulike nasjonalforsamlinger og andre institusjoner. Men hva oppnår han med talene?

Kan få tyngre våpen

En flyforbudssone over Ukraina er noe av det Zelenskyj har bedt om i hver tale. Dette har Nato blankt avvist, fordi Nato dermed vil være aktivt med i krigen, og det vil innebære en alvorlig og farlig eskalering. Om et flyforbud skal håndheves, vil det nemlig innebære at Nato vil måtte skyte ned russiske fly som eventuelt bryter flyforbudet, og dette vil føre til full krig mellom Nato og Russland.

Zelenskyj har også bedt om kampfly, noe Polen har ønsket å etterkomme, men som USA og andre land har motsatt seg. Også dette vil innebære en alvorlig opptrapping.

Karsten Friis, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). (Christopher Olssøn)

– Flyforbudssone vil innebære at Nato involverer seg direkte i krigen, og det skjer ikke – med mindre Putin-regimet begynner å angripe Nato-land eller går til det skritt å bruke atomvåpen. Når det gjelder kampfly har Polen presset for å gjøre mer, men USA og andre har vært tilbakeholdne. Det kan endre seg, men jeg tror dette fortsatt vil holde seg. Det som kan skje, er at vestlige land begynner å gi Ukraina tyngre våpen, men da vil det eventuelt være enkeltland, og ikke Nato, som gjør det. Men vurderingen så langt i Nato-land er at man skal være forsiktig med å bekrefte Kremls oppfatning om at Russland er i ferd med å bli omringet av Nato, sier Karsten Friis, som er leder for NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar.

Han trekker fram langtrekkende luftvernsmissiler som noe man kan se for seg at Ukraina etter hvert vil kunne få fra enkeltland.

– Man kan ikke se bort fra at våpenleveransene endrer karakter etter hvert, sier Friis.

Vil opprettholde momentum

Så langt har Ukraina uansett oppnådd mer våpenhjelp underveis. Noen timer etter at Zelenskyj talte til kongressen i USA i midten av mars, talte president Joe Biden, og kunngjorde en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina, som kom på toppen av tidligere hjelp. Men det er flere formål med talene, mener eksperter.

– Hovedformålet med talene er å opprettholde momentum rundt Ukraina-krigen – holde oppmerksomheten og mobilisere støtte. Budskapet er at dette ikke bare er Ukrainas krig, men Europas krig, og at Ukraina slåss for Europas og Vestens verdier. Målet er å opprettholde presset på Kreml gjennom sanksjonene og fordømmelsene av Putin, og å presse på for flere våpenleveranser til Ukraina fra vestlige land, sier Friis.

Han sier han er litt forundret over det gjentatte presset fra Zelenskyj om å innføre en flyforbudssone, ikke bare fordi det er svært lite aktuelt, men fordi det ifølge Friis ikke vil endre stort.

– Missilene fra Russland skytes primært fra russisk territorium, så en flyforbudssone over ukrainsk territorium vil ikke endre så mye. Det vil ha begrenset militær effekt, men samtidig være en stor risiko å ta, sier Friis.

Skreddersydde budskap

Zelenskyj har gjennomført en «digital turné» helt siden krigen begynte. Første store tale var til EU-parlamentet 1. mars, deretter til Senatet i USA, og så til parlamentet i Storbritannia. Siden har han talt til lederne for G7-landene, Nato-toppmøtet, Det europeiske råd, til nasjonalforsamlingene i Canada, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige, Japan og Israel. Tirsdag talte han til Folketinget i Danmark. Talene er blitt lagt ut i tur og orden på presidentkontorets nettsider.

Stortinget vil få se Ukrainas president tale på videoskjerm onsdag. Tirsdag talte han til Folketinget i Danmark. (Ørn E. Borgen/NTB)

– Etter hvert har han holdt så mange taler at det nå først og fremst har en nasjonal effekt der han taler – bortsett fra når det vekker stor internasjonal oppsikt, som i Israel, der han etter mange israeleres mening gikk for langt, sier Friis.

Zelenskyj provoserte mange i Israel ved å sammenligne det som skjer i Ukraina nå med holocaust.

Den ukrainske presidenten har holdt skreddersydde taler til de ulike forsamlingene han har snakket til. Til amerikanerne snakket han om Japans angrep på Pearl Harbor under andre verdenskrig og terrorangrepet 11. september 2001. Overfor britene vekket han minner om Winston Churchill, som ledet Storbritannia gjennom krigsårene.

Til tyskerne ba han om hjelp til å rive «muren mellom frihet og trelldom» som han sier at Russland er i ferd med å sette opp i Sentral-Europa.

– Kjære herr Scholz, riv denne muren, sa han da rettet til Tysklands kansler Olaf Scholz – den samme formuleringen som USAs tidligere president Ronald Reagan brukte da han talte ved Brandenburger Tor i Berlin i 1987, før Berlinmurens fall, og som var rettet mot Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

Video: Ødeleggelser i Byshiv

Kleskoden har også vært karakteristisk for Zelenskyj. Dressen ble lagt bort idet krigen startet. Nå viser han seg i militærgrønne T-skjorter, skjorter og fritidsjakker.

– Han vet hvordan han skal fange et lands sjel. Ikke bare i hvordan han snakker, men også i hvordan han framstår, med bakteppet der han snakker, sier Jonathan Eyal ved Royal United Services Institute til BBC.

Han går heller ikke av veien for å bruke sterke ord mot tilhørerne.

– Ikke vær et fristed for mordere, sa han til Italias nasjonalforsamling.

Nomi Claire Lazar, professor ved Universitetet i Ottawa, sier at det at Ukraina er i en helt spesiell situasjon og er blitt invadert av et annet lands hær, gjør det mulig for Zelenskyj å gå langt.

– Du kan egentlig ikke gå inn i andre nasjonalforsamlinger og si «skam dere», med mindre du allerede har etablert deg som en med moralsk overtak, sier Lazar til BBC.

Ektepar i informasjonskrig

– Jeg kan ikke komme på en annen leder i krigstid som har vært som Zelenskyj, som flere ganger daglig legger ut beskjeder til verdenspublikummet. Han snakker til et internasjonalt publikum og har en liste med folk han takker. Noen ganger kan han komme med mer personlige beskjeder, som for noen dager siden da han blunket til publikum, sa Cristina Archetti i et intervju med Dagsavisen nylig.

Hun er professor i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO), og underviser blant annet om media, krig og journalistikk.

Også Olena Zelenska, kona til presidenten, har deltatt aktivt i informasjonskrigen, blant annet med aktiv bruk av sosiale medier.

– Som ektepar gjør de en kjempejobb i informasjonskrigen, sa professor Kristin Skaret Orgeret til Dagsavisen nylig. Hun forsker og underviser i medier og journalistikk, med særlig vekt på medier og konflikt, på Oslo Met.

– Hvordan man bruker kommunikasjon – både til å mane til handling, skape håp, samhold og trøst, og forberede befolkningen psykisk på kampen man står i og på det som kan komme – kan ikke overvurderes. Det er en klassisk dimensjon ved alle kriger; å bruke retorikken til å skape samhold og stå opp mot fienden. Det er dette ekteparet veldig gode til.

Ble invitert

Det var stortingsrepresentant Masud Gharahkhani som nylig kontaktet Ukrainas ambassadør til Norge for å høre om mulighetene for at president Volodymyr Zelenskyj kunne tale for Stortinget. Tirsdag morgen ble det offisielt bekreftet at Zelenskyj skal tale onsdag.

– Vi står overfor den største krigen og verste humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. President Zelenskyjs tale til Stortinget er en sjelden og historisk begivenhet som reflekterer dette store alvoret. Gjennom møtet med Zelenskyj får et samlet storting vist sin sterke tverrpolitiske sympati med Ukraina, og støtte til deres kamp», sier stortingspresident Masud Gharahkhani i en pressemelding fra Stortinget.

