Tørken krever stadig flere liv i Somalia

90 prosent av Somalias 16 millioner innbyggere er rammet av tørken, som i enkelte områder av landet er den verste på 40 år.

FN og hjelpeorganisasjoner har for lengst slått alarm og advarer mot en omfattende sultkatastrofe slik Somalia opplevde i 2011. Da døde 260.000 somaliere.

FN, som anslår at 1,4 millioner barn i Somalia om få måneder vil være akutt underernærte, har bedt om 12,6 milliarder kroner til sitt hjelpearbeid i landet i år. Hittil har de fått inn under 500 millioner kroner.

Frykter gjentakelse

Redd Barna ber giverland komme på banen og frykter det verste. Mange liv går alt tapt, forteller deres hjelpearbeidere på bakken.

To leirer i Luglow nær byen Kismayo er nå hjem for rundt 30.000 flyktninger. Daglig ankommer det flere som har sett brønner tørke inn, husdyra dø og avlingene svikte. Nå er de helt avhengige av hjelp for å overleve.

Den siste måneden kom hjelpen for sent for åtte av barna i leiren, de døde etter lengre tid med alvorlig underernæring, ifølge Redd Barna, som driver en mobil helseklinikk der.

5.000 leirer

5.000 slike leirer er nå opprettet over hele Somalia, men i mange av dem er tilgangen på rent vann og mat begrenset og sanitærforholdene dårlige. Diaré er utbredt og krever ofte liv blant de minste.

De tre siste regntidene har sviktet, og utsiktene er heller ikke gode foran den kommende regntida i april. Svikter også den, noe meteorologene frykter, kan katastrofen være et faktum.

Russlands invasjon av Ukraina 8.000 kilometer lenger nord, har bidratt til å forverre situasjonen ytterligere.

Prisen på hvete, sukker og matolje har steget kraftig som følge av krigen, og det samme har prisen på drivstoff. Stadig færre har nå råd til å kjøpe det de trenger.

Ikke vend dem ryggen

– Vi er vitne til en klimakatastrofe. Somalia har alltid opplevd tørke omtrent hvert tiende år, men når tørkeperiodene kommer på rekke og rad så innebærer det at mange ikke rekker å komme på fote igjen og etablere nye avlinger og husdyrbesetninger. Det er derfor situasjonen nå er kritisk og nesten hele landet er rammet, sier Mohamud Mohamed Hassan som leder Redd Barnas virksomhet i Somalia.

– Vi må handle nå for å unngå en sultkatastrofe som den vi så i 2011 og som tok 260.000 liv, halvparten av dem små barn, sier han.

– Vi vet at det er mange kriser i verden som konkurrerer med hverandre, og Ukraina kommer trolig til å overvelde giverlandene. Men barna her trues av sult og stadig flere risikerer å dø. Vi kan ikke vende dem ryggen, og vi kan redde dem om vi handler nå, sier Mohamed Hassan.

