Ankedomstol i Singapore vil ikke behandle saken til dødsdømt mann

Nagaenthran K. Dharmalingam fra Malaysia ble pågrepet i 2009 og anklaget for å ha smuglet 43 gram heroin inn i landet.

Henrettelsen av ham skulle egentlig skje i november, men ble utsatt på grunn av en ny anke fra mannen. Advokatene hans har argumentert med at å henrette noen med psykisk utviklingshemming er i strid med folkeretten.

Men landets ankedomstol avviste disse påstandene, blant annet med henvisning til at nasjonal lovgivning har forrang over internasjonal rett. Myndighetene i Singapore har også tidligere avvist at mannen har en utviklingshemming.

En menneskerettighetsadvokat som bistår i saken sier til AFP at saken ikke vil ankes på nytt, og at henrettelsen kan komme til å finne sted i løpet av de neste dagene.

