Rapport: Nemtsov ble skygget av russisk agent i ett år før han ble drept

Det er gravejournalister fra Bellingcat, The Insider og BBC som står bak rapporten. De oppgir å ha funnet bevis for at Nemtsov ble skygget på 13 turer før han ble skutt og drept på ei bru i Moskva, like ved Kreml, 27. februar 2015. Drapet skjedde få dager før han skulle lede en demonstrasjon mot krigen i Øst-Ukraina.

Ifølge de tre mediene ble Nemtsov fulgt av en agent knyttet til den russiske sikkerhetstjenesten FSB på turen han foretok seg i Russland. Bellingcat har tidligere knyttet agenten til en gruppe i FSB som anklages for å stå bak politiske likvideringer og forsøk på det.

Gravejournalistene har brukt data fra tog- og flyreservasjoner for å dokumentere opplysningene om at agenten fulgte etter Nemtsov på reisene hans, den siste bare ti dager før drapet.

Nemtsov var visestatsminister mens Boris Jeltsin var president, og han var regnet som en sterk kandidat til å etterfølge ham. I stedet var det Vladimir Putin som ble president, mens Nemtsov fikk en mer marginal rolle i russisk politikk.

Han var kjent som en åpen kritiker av Putin, samtidig som mange mente han var den eneste opposisjonslederen som hadde en reell mulighet til på sikt å utfordre Putin.

