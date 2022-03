Domstol: Trump brøt trolig loven ved å forsøke å hindre godkjenning av valget

– Planens ulovlige karakter var åpenbar, skriver dommer David Carter i en kjennelse mandag, ifølge The New York Times.

Han mener det er «mer sannsynlig at Trump brøt loven enn at han ikke gjorde det» i forsøket på å stanse godkjenningen av det amerikanske presidentvalget i november 2020.

Carter har også bestemt at over 100 eposter fra Trumps rådgiver John Eastman skal tilgjengeliggjøres.

Komiteen i Representantenes hus undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. De har bedt om tilgang til epostene fordi de mener Eastman samarbeidet med Trump.

Komiteen mener de har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne valgresultatene. De mener også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget, og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.

Justisdepartementet, som også har etterforsket Kongress-stormingen, har ikke gitt noen tydelig indikasjon på om det vurderes å ta ut siktelse mot Trump eller ei.

