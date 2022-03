Bellingcat: Abramovitsj og to fredsforhandlere fikk symptomer på forgiftning etter Kyiv-møte

Journalistkollektivet Bellingcat har gransket saken. De skriver at tre medlemmer av delegasjonen som deltok i fredssamtaler mellom Ukraina og Russland mellom 3. og 4. mars, opplevde symptomer som tydet på at de kan ha vært eksponert for kjemiske stridsmidler.

Den russisk-israelske milliardæren og minst to høytstående medlemmer av den ukrainske delegasjonen fikk blant annet røde og rennende øyne, ifølge ikke navngitte kilder som Wall Street Journal har snakket med. De skal også ha opplevd at hud flasset av i ansiktet og på hendene.

Tilstanden deres er siden bedret, og de er ikke i livsfare, heter det fra WSJs kilder mandag.

WSJs kilder mener det påståtte giftangrepet er utført av personer fra ytterliggående kretser i Moskva som ønsket å sabotere forhandlingene om å få en slutt på krigen. En person i Abramovitsjs krets sier at det ikke er klart hvem som står bak.

WSJs kilder forteller videre at vestlige eksperter som har undersøkt hendelsen, mener det er vanskelig å fastslå hva slags stoff som eventuelt forårsaket symptomene. Russiske myndigheter har ikke svart på WSJs forespørsel om kommentar til den mistenkte forgiftningen.

