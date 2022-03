BBC: Kraftig økning i tidligfødte babyer i Ukraina

Den kraftige økningen i antall babyer som blir født for tidlig, er et resultatet av stress og medisinske komplikasjoner knyttet til krigen, sier leger ved fødselsklinikker i de ukrainske byene Kharkiv og Lviv som BBC har snakket med.

– Infeksjoner, mangel på medisinsk hjelp og dårlig ernæring som følge av krigen, skaper en risiko for prematur fødsel, sier medisinsk direktør Iryna Kondratova ved en fødselsklinikk i Kharkiv.

Samtidig som andelen premature fødsler har økt på hennes klinikk, har det totale antallet pasienter sunket fordi mange gravide har flyktet fra kampene i Kharkiv.

– I konfliktsoner tilbringer kvinner mye tid i overfylte kjellere hvor infeksjoner får spre seg. Det er også vanskeligere for kvinner å få medisinsk hjelp hvis de trenger det, sier Kondratova.

Klinikken har besluttet at de minste babyene forblir på intensivavdelingen, selv etter advarsler om luftangrep. Kondratova forklarer at et spedbarn på 600 gram uansett ikke ville klart seg i en kjeller, og at de derfor har større sjanse til å overleve på en intensivavdeling selv om det er fare for å bli utsatt for bombeangrep.

