Maltas statsminister hevder å ha vunnet valget

I et telefonintervju med allmennkringkasteren TVM News opplyser Abela at hans arbeiderparti – Partit Laburista – har fått flertall, uten å gå inn på detaljer i resultatene.

Meningsmålinger viste i forkant at Abela lå an til å vinne valget – på tross av at store korrupsjonssaker er blitt avslørt i partiet. Journalist Daphne Caruana Galizia, som avdekket korrupsjonen, ble i 2017 drept av en bilbombe.

Malta har et topartisystem hvor arbeiderpartiet er størst. Najonsalistpartiet – Partit Nazzjonalista – er det andre store partiet. Leder Bernard Grech for nasjonalistpartiet, gratulerte søndag Abela med seieren.

De offisielle resultatene er imidlertid ventet å komme mandag.

Valget ble holdt lørdag og valgdeltakelsen var på 85,5 prosent, viser målinger. Selv om det er høyt sammenlignet med andre europeiske land, er det den laveste valgdeltakelsen siden Malta ble en uavhengig republikk i 1964. Normalt pleier valgdeltakelsen å være på rundt 90 prosent.

Ungdommer på 16 og 17 år kunne i år for første gang stemme i et valg på Malta. Ved årets valg innførte myndighetene også for første gang en kjønnsbalansemekanisme for å sikre lik representasjon mellom kvinner og menn. Mekanismen slår inn hvis et av kjønnene oppnår mindre enn 40 prosent representasjon i parlamentet.

