Våpenhvile i sultrammede Tigray

Siden krigen brøt ut i det nordlige Etiopia i november 2020 har tusener av mennesker dødd, og mange flere er tvunget på flukt etter hvert som konflikten spredte seg fra Tigray til regionene Afar og Amhara.

I kunngjøringen fra regjeringen torsdag heter det at alt skal gjøres for å sikre at humanitære forsyninger kommer inn i de rammede områdene.

Den væpnede bevegelsen TPLF – Tigray-folkets frigjøringsfront – sier fredag at de slutter opp om våpenhvilen.

Ber om raske leveranser

I en uttalelse sendt til nyhetsbyrået AFP sier TPLF at de er villige til å innføre våpenhvile umiddelbart. Samtidig ber de Etiopias regjering om å raskt få inn nødhjelp.

Vestlige land, som lenge har presset på for en våpenhvile, er positive til at partene nå legger ned våpnene inntil videre.

Da krigen begynte, hadde TPLF regjeringsmakten i regionen Tigray. Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed sendte styrker til området for å fjerne TPLF fra region-ledelsen.

Abiys offensiv var angivelig et svar på angrep på leirer tilhørende regjeringsstyrkene.

400.000 flyktninger

Krigen har utløst en humanitær krise, og begge parter anklages for grove brudd på menneskerettighetene. Over 400.000 mennesker er interne flyktninger, og FN sa i januar at nesten 40 prosent av befolkningen i Tigray lider av ekstrem matmangel.

Årsaken var blokaden som i praksis er innført rundt den krigsherjede regionen, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).

– Det har aldri vært distribuert mindre mat i Tigray, og lagrene av mat og drivstoff er nå nesten helt tømt, advarte FNs nødhjelpskontor OCHA.

Samtidig med krigen og matmangelen i Tigray er andre deler av Etiopia rammet av alvorlig tørke.

